"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 01:20
Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях
иллюстративное фото: УЗ

Ночью 25 сентября "Укрзализныця" сообщили о задержке поездов в результате российских обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях и обесточении отдельных участков.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно УЗ: "Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса – Харьков находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет".

Детали: В УЗ также отметили, что по этому же пути чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса.

И добавили, что будут задержки указанных поездов.

Дословно УЗ: "Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела".

