Президентка Словенії прокоментувала зміну позиції Трампа щодо війни РФ проти України

На думку президентки Словенії Наташі Пірц Мусар, лідер США Дональд Трамп переконався, що "Кремль грає з ним в ігри", тому змінив свою позицію щодо російської війни проти України.

Джерело: Пірц Мусар у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Пірц Мусар: "Я рада була почути про це (зміну позиції глави Білого дому – ред.)".

Деталі: На її думку, президент США був чесним у своєму бажанні зупинити війну за 24 години, "але зрозумів – можливо, трохи запізно, – що це не так".

Пряма мова Пірц Мусар: "Тому я дуже сподіваюся, що він і далі працюватиме над досягненням миру. З його слів я відчула, що він постійно рухатиметься в цьому напрямку, і він відкритий для діалогу".

Деталі: Висловлювання Трампа, за її словами, переконують, що він робитиме все можливе, аби зупинити війну.

Пірц Мусар констатувала, що в руках президента США багато важелів. І водночас наголосила на відповідальності ЄС: "Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і ми повинні виступити в один голос у цьому питанні".

Вона додала, що як юристка переконана в необхідності поважати міжнародне право і Статут ООН. "Якщо ми дозволимо одній великій наддержаві просто переступити через міжнародне право, то виявиться багато людей, які наслідуватимуть її. Ось що стоїть на кону", – наголосила президентка Словенії.

Відповідаючи на запитання, що саме могло вплинути на зміну позиції Трампа, вона пояснила, що важливу роль відіграли його контакти з європейськими лідерами.

Пряма мова Пірц Мусар: "Думаю, президент Трамп розмовляє з багатьма європейськими політиками, і багато глав держав розповіли йому про позицію ЄС, трохи історії і те, що за цим стоїть".

Що передувало: Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".

Він сказав, що "повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії", і вважає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і ПОВЕРНУТИ всю свою територію в первісному вигляді".