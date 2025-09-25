Президент Словении прокомментировала изменение позиции Трампа относительно войны РФ против Украины

По мнению президента Словении Наташи Пирц Мусар, лидер США Дональд Трамп убедился, что "Кремль играет с ним в игры", поэтому изменил свою позицию по поводу российской войны против Украины.

Источник: Пирц Мусар в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Пирц Мусар: "Я рада была услышать об этом (изменение позиции главы Белого дома – ред.)".

Детали: По ее мнению, президент США был честным в своем желании остановить войну за 24 часа, "но понял – возможно, немного поздно, – что это не так".

Прямая речь Пирц Мусар: "Поэтому я очень надеюсь, что он и дальше будет работать над достижением мира. По его словам, я почувствовала, что он будет постоянно двигаться в этом направлении, и он открыт для диалога".

Детали: Высказывания Трампа, по ее словам, убеждают, что он будет делать все возможное, чтобы остановить войну.

Пирц Мусар констатировала, что в руках президента США много рычагов. И в то же время подчеркнула ответственность ЕС: "Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и мы должны выступить в один голос в этом вопросе".

Она добавила, что как юрист убеждена в необходимости уважать международное право и Устав ООН. "Если мы позволим одной большой сверхдержаве просто переступить через международное право, то окажется много людей, которые будут подражать ей. Вот что стоит на кону", – подчеркнула президент Словении.

Отвечая на вопрос, что могло повлиять на изменение позиции Трампа, она пояснила, что важную роль сыграли его контакты с европейскими лидерами.

Прямая речь Пирц Мусар: "Думаю, президент Трамп разговаривает со многими европейскими политиками, и многие главы государств рассказали ему о позиции ЕС, немного истории и то, что за этим стоит".

Что предшествовало: Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше".

Он сказал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".