ЗСУ відмінусували ще 940 окупантів за добу

Сили оборони за минулу добу знешкодили 940 російських загарбників та 38 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб,

бойових броньованих машин – 23 287 (+2) од,

артилерійських систем – 33 133 (+38) од,

РСЗВ – 1 501 (+5) од,

засобів ППО – 1 222 (+4) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120) од,

спеціальної техніки – 3 975 (+2) од.

Дані уточнюються.

У Генштабі також зазначили, що, за уточненою інформацією, до втрат ворога додали ще 1 літак.