ЗСУ відмінусували ще 940 окупантів за добу
Четвер, 25 вересня 2025, 07:38
Сили оборони за минулу добу знешкодили 940 російських загарбників та 38 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб,
- бойових броньованих машин – 23 287 (+2) од,
- артилерійських систем – 33 133 (+38) од,
- РСЗВ – 1 501 (+5) од,
- засобів ППО – 1 222 (+4) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120) од,
- спеціальної техніки – 3 975 (+2) од.
Дані уточнюються.
У Генштабі також зазначили, що, за уточненою інформацією, до втрат ворога додали ще 1 літак.