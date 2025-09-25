Усі розділи
ЗСУ відмінусували ще 940 окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 25 вересня 2025, 07:38
ЗСУ відмінусували ще 940 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 940 російських загарбників та 38 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб,
  • бойових броньованих машин – 23 287 (+2) од,
  • артилерійських систем – 33 133 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 501 (+5) од,
  • засобів ППО – 1 222 (+4) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63 235 (+415) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 736 (+120) од,
  • спеціальної техніки – 3 975 (+2) од.

Дані уточнюються.

У Генштабі також зазначили, що, за уточненою інформацією, до втрат ворога додали ще 1 літак.

Росіявтрати у війні
