ВСУ уничтожили еще 940 оккупантов за сутки
Четверг, 25 сентября 2025, 07:38
Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 940 российских захватчиков и 38 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 105 490 (+940) человек,
- боевых бронированных машин – 23 287 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 33 133 (+38) ед.,
- РСЗО – 1 501 (+5) ед.,
- средств ПВО – 1 222 (+4) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 235 (+415) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 736 (+120) ед.,
- специальной техники – 3 975 (+2) ед.
Данные уточняются.
В Генштабе также отметили, что, по уточненной информации, к потерям врага добавили еще 1 самолет.