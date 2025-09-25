Все разделы
ВСУ уничтожили еще 940 оккупантов за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 07:38
ВСУ уничтожили еще 940 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 940 российских захватчиков и 38 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 105 490 (+940) человек,
  • боевых бронированных машин – 23 287 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 133 (+38) ед.,
  • РСЗО – 1 501 (+5) ед.,
  • средств ПВО – 1 222 (+4) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 235 (+415) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 736 (+120) ед.,
  • специальной техники – 3 975 (+2) ед.

Данные уточняются.

В Генштабе также отметили, что, по уточненной информации, к потерям врага добавили еще 1 самолет.

Росcияпотери в войне
