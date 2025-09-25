ВСУ уничтожили еще 940 оккупантов за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки обезвредили 940 российских захватчиков и 38 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 105 490 (+940) человек,

боевых бронированных машин – 23 287 (+2) ед.,

артиллерийских систем – 33 133 (+38) ед.,

РСЗО – 1 501 (+5) ед.,

средств ПВО – 1 222 (+4) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 63 235 (+415) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 736 (+120) ед.,

специальной техники – 3 975 (+2) ед.

Данные уточняются.

В Генштабе также отметили, что, по уточненной информации, к потерям врага добавили еще 1 самолет.