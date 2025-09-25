Президентка Єврокомісії допустила збиття літаків РФ, які вторгаються у небо країн НАТО

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю політикині CNN

Пряма мова фон дер Ляєн: "Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгення у наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – "на столі"".

Деталі: 19 вересня російські МіГи 12 хвилин літали у повітряному просторі Естонії над Фінською затокою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.