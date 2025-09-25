Все разделы
Президент Еврокомиссии допустила сбивание самолетов РФ, вторгающихся в небо стран НАТО

Мария Емец, Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 07:56
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото ОП

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство европейских государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью политика CNN

Прямая речь фон дер Ляйен: "Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, то – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант со сбиванием такого истребителя – "на столе"".

Детали: 19 сентября российские МиГи 12 минут летали в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают ихо воздушное пространство.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять.

