На фронті відбулося 160 боїв, понад половина з яких – на Покровському і ще двох напрямках

Протягом минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, 49 штурмів росіян захисники відбили на Покровському напрямку, також ворог 25 разів атакував Лиманський і ще 13 разів Новопавлівський напрямки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.