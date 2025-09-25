Все разделы
На фронте произошло 160 боев, более половины из которых – на Покровском и еще двух направлениях

Станислав ПогориловЧетверг, 25 сентября 2025, 08:22
фото: ГПСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 160 боевых столкновений, 49 штурмов россиян защитники отбили на Покровском направлении, также враг 25 раз атаковал Лиманское и еще 13 раз Новопавловское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и осуществил 186 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Василевки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил десять атак недалеко от Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное и Ореховое.

На Новопавловском направлении противник осуществил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сычнево, Вороне, Терновое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

Силы обороны отразили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник осуществил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

