Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по комунальному підприємству на Харківщині: загинув чоловік

Ірина БалачукЧетвер, 25 вересня 2025, 08:30
Окупанти вдарили по комунальному підприємству на Харківщині: загинув чоловік
Фото ДСНС

Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по комунальному підприємству у Куп’янському районі харківської області вночі 25 вересня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Вночі російські війська завдали удару безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік". 

Реклама:
 
фото ДСНС

Деталі: До ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

 
фото ДСНС

Харківська областьбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Усі новини...
Харківська область
Вночі росіяни атакували Краматорськ, Нікопольщину та Харківщину: є поранені
РФ атакувала Харківщину та Дніпропетровщину: загинула жінка, двоє людей поранені
Росіяни хочуть захопити Купʼянськ, накопичили сили поблизу, діють малими групами – ЗСУ  
Останні новини
03:30
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
02:57
оновленоУ низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: