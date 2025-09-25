Окупанти вдарили по комунальному підприємству на Харківщині: загинув чоловік

Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по комунальному підприємству у Куп’янському районі харківської області вночі 25 вересня.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Вночі російські війська завдали удару безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік".

фото ДСНС

Деталі: До ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.