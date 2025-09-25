Все разделы
Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Харьковской области: погиб мужчина

Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 08:30
Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Харьковской области: погиб мужчина
Фото ГСЧС

Один человек погиб в результате российского удара беспилотником по коммунальному предприятию в Купянском районе Харьковской области ночью 25 сентября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Ночью российские войска нанесли удар беспилотником по территории коммунального предприятия прифронтового поселка Приколотное Ольховатской общины Купянщины. В результате атаки произошли разрушения и пожар в административном здании. К сожалению, погиб 59-летний мужчина".

ФОТО ГСЧС

Детали: К ликвидации последствий вражеской атаки привлекли 10 спасателей и 3 единицы техники.

 
ФОТО ГСЧС

Харьковская областьбеспилотникипожар
