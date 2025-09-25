Росія атакувала 176-ма БпЛА: є влучання на 8 локаціях, атака триває

Від вечора 24 вересня росіяни атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, 150 дронів вдалося знешкодити, 13 безпілотників влучили. Наразі триває нова атака.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Зазначається, що близько 100 з 176 дронів були ударними типу "Шахед".

Реклама:

Дослівно ПС: "Станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наразі ворожа атака триває – з півночі зайшли нові групи ударних дронів.