Россия атаковала 176 БпЛА: есть попадания в 8 локациях, атака продолжается

Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 08:48
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное из Facebook 22 отдельной механизированной бригады

С вечера 24 сентября россияне атаковали Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 150 дронов удалось обезвредить, 13 беспилотников попали в цель. Сейчас продолжается новая атака. 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Отмечается, что около 100 из 176 дронов были ударными типа "Шахед".

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В настоящее время вражеская атака продолжается – с севера зашли новые группы ударных дронов.

Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Харьковской области: погиб мужчина
Россияне атаковали объект инфраструктуры в Кировоградской области
В Дании приостанавливал работу аэропорт из-за дронов в воздушном пространстве
