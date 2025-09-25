Россия атаковала 176 БпЛА: есть попадания в 8 локациях, атака продолжается

С вечера 24 сентября россияне атаковали Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, 150 дронов удалось обезвредить, 13 беспилотников попали в цель. Сейчас продолжается новая атака.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Отмечается, что около 100 из 176 дронов были ударными типа "Шахед".

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В настоящее время вражеская атака продолжается – с севера зашли новые группы ударных дронов.