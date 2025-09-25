Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Примари" ГУР під час рейду спалили у Криму 2 транспортні літаки та берегові РЛС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 вересня 2025, 08:51
Примари ГУР під час рейду спалили у Криму 2 транспортні літаки та берегові РЛС
фото: скриншот з відео

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" оприлюднили відео знищення під час рейду до окупованого Криму транспортних літаків та берегових радіолокаційних станцій російських загарбників.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму".

Реклама:

Деталі: У ГУР розповіли, що під час рейду на окупований півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Зазначається, що завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму було зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.

Кримросійсько-українська війнаГУРзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Усі новини...
Крим
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Китайське судно відвідувало анексований Крим: МЗС країни обіцяє розібратися
ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у Криму
Останні новини
03:30
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
02:57
оновленоУ низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: