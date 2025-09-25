"Примари" ГУР під час рейду спалили у Криму 2 транспортні літаки та берегові РЛС

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари" оприлюднили відео знищення під час рейду до окупованого Криму транспортних літаків та берегових радіолокаційних станцій російських загарбників.

Джерело: повідомлення ГУР

Дослівно: "Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму".

Реклама:

Деталі: У ГУР розповіли, що під час рейду на окупований півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Зазначається, що завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму було зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.