"Призраки" ГУР во время рейда сожгли в Крыму 2 транспортных самолета и береговые РЛС

Станислав ПогориловЧетверг, 25 сентября 2025, 08:51
Призраки ГУР во время рейда сожгли в Крыму 2 транспортных самолета и береговые РЛС
фото: скриншот с видео

Бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки" обнародовали видео уничтожения во время рейда в оккупированный Крым транспортных самолетов и береговых радиолокационных станций российских захватчиков.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "Мастера спецподразделения ГУР МО Украины „Призраки" продолжают ликвидацию дорогостоящих целей противника на территории временно оккупированного Крыма".

Детали: В ГУР рассказали, что во время рейда на оккупированный полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражескую радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Отмечается, что нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму были зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.

Крымроссийско-украинская войнаГУРоружие
