Дрони атакували хімічне підприємство в Краснодарському краї РФ: там виникла пожежа

Безпілотники атакували хімічне підприємство в Бєлорєченському районі Краснодарського краю РФ – там виникла пожежа, проводили евакуацію персоналу.

Джерело: Оперативний штаб – Краснодарський край в Telegram і російський Telegram-канал Astra

Дослівно оперштаб: "Вночі 25 вересня фрагменти безпілотників впали в районі одного з великих підприємств муніципалітету. Близько 140 осіб – співробітників підприємства – евакуювали в захисну споруду".

Деталі: За даними оперштабу, на території підприємства виникла пожежа на площі 50 кв. м, яку оперативно ліквідували.

Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що БпЛА атакували "ЄвроХім-Бєлорєченські мінодобрива" в Бєлорєченську.

У районі хімічного заводу перекривали рух транспорту.

Наприкінці 2024 року агентство Reuters повідомляло, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну п'ять великих хімічних російських компаній забезпечували понад 75% ключових хімікатів, які поставлялися залізницею, для заводів з виробництва вибухових речовин і пороху.

Зазначалося, що йдеться про підприємства ЄвроХім, Уралхім, УГМК, Лукойл і Євраз, які пов'язані з відомими російськими мільярдерами, такими як Роман Абрамович, Вагіт Алєкперов або Дмитро Мазепін.