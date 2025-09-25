Дроны атаковали химпредприятие в Краснодарском крае РФ: там возник пожар
Беспилотники атаковали химическое предприятие в Белореченском районе Краснодарского края РФ – там возник пожар, проводили эвакуацию персонала.
Источник: Оперативный штаб – Краснодарский край в Telegram и российский Telegram-канал Astra
Дословно оперштаб: "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек – сотрудников предприятия – были эвакуированы в защитное сооружение".
Детали: По данным оперштаба, на территории предприятия возник пожар на площади в 50 кв. м, который оперативно ликвидировали.
Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что БпЛА атаковали "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" в Белореченске.
Вибухи і пожежа у російському місті Бєлорєченськ. За даними російських Telegram-каналів, дрони атакували підприємство "ЄвроХім", яке постачає хімікати для заводів з виробництва вибухових речовин. Відео з Telegram-каналу Exilenova+ pic.twitter.com/xwUKFZjyI9— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 25, 2025
В районе химического завода перекрывали движение транспорта.
В конце 2024 года агентство Reuters сообщало, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пять крупных химических российских компаний обеспечивали более 75% ключевых химикатов, поставлявшихся по железной дороге, для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха.
Отмечалось, что речь идет о предприятиях ЕвроХим, Уралхим, УГМК, Лукойл и Евраз, связанных с известными российскими миллиардерами, такими как, например, Роман Абрамович, Вагит Алекперов или Дмитрий Мазепин.