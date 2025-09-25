У лікарнях Запоріжжя перебуває 31 постраждалий від атак РФ

У лікарнях обласного центру перебуває 31 постраждалий внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Серед них вісім людей у важкому та вкрай важкому стані.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За його словами, серед поранених діагностували вибухові травми, переломи, контузії та травматичні ампутації кінцівок. Стан інших постраждалих лікарі оцінюють як середній.

Пряма мова: "Людям надається усі необхідна медична допомога".

Що передувало:

25 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили російський винищувач-бомбардувальник су-34, який завдавав ударів по Запоріжжю.