В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от атак РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 25 сентября 2025, 11:27
фото: Запорожская ОВА

В больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область. Среди них восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По его словам, среди раненых диагностированы взрывные травмы, переломы, контузии и травматические ампутации конечностей. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как среднее.

Прямая речь: "Людям оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Что предшествовало:

25 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью.

