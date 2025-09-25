В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от атак РФ
Четверг, 25 сентября 2025, 11:27
В больницах областного центра находится 31 пострадавший в результате вражеских атак на Запорожье и область. Среди них восемь человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: По его словам, среди раненых диагностированы взрывные травмы, переломы, контузии и травматические ампутации конечностей. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как среднее.
Прямая речь: "Людям оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Что предшествовало:
25 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью.