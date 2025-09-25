Усі розділи
Кіберфахівці ГУР "поклали" банківську систему швидких платежів у Росії – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 вересня 2025, 11:56
Кіберфахівці ГУР поклали банківську систему швидких платежів у Росії – джерело
ілюстрація ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України паралізували роботу російської національної платіжної системи "СБП", яка активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", що підтримують війну проти України.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: За словами джерела, в результаті DDOS атаки на платіжну систему "СБП" та провайдера "ТрансТелеКом" багато росіян не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі.

У соцмережах міста Єкатеринбург з’явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС.

 

Також зазначається, що кібератака залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах РФ.

Орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної DDOS атаки на платіжну систему "СБП" становлять до 30 млн дол. США, каже співрозмовник УП.

ГУРхакери
