Киберспециалисты ГУР "положили" банковскую систему быстрых платежей в России – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 11:56
Киберспециалисты ГУР положили банковскую систему быстрых платежей в России – источник
иллюстрация ГУР

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины парализовали работу российской национальной платежной системы "СБП", которая активно используется для переводов средств на российские "благотворительные и волонтерские организации", поддерживающие войну против Украины.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: По словам источника, в результате DDOS-атаки на платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом" многие россияне не смогли провести мгновенные переводы и осуществить онлайн-платежи.

В соцсетях города Екатеринбург появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты проезда в городском транспорте или расчетов на АЗС.

 

Также отмечается, что кибератака оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах РФ.

Ориентировочные экономические убытки по результатам проведенной DDOS-атаки на платежную систему "СБП" составляют до 30 млн долл. США, говорит собеседник УП.

ГУРхакеры
ГУР
