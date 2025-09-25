Порти у Новоросійську та Туапсе атакували ударні морські дрони ГУР – джерело

атака морського дрона на Туапсе. скриншот відо з пабліків

Російські порти у Новоросійську та Туапсе 24 вересня атакували ударні морські дрони Головного управління розвідки МОУ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в українській розвідці

Деталі: Зазначається, що внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска.

За словами джерела, там росіяни завантажували нафтою свої танкери – зокрема й з числа так званого тіньового флоту. Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.

Також морські дрони ГУР підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора росії у порту Туапсе.

Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, нагнав паніки серед населення в Новоросійску, Туапсе, а також у розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі, де було оголошено екстрену евакуацію з пляжів.

Пряма мова: "Боротьба з тіньовим нафтовим експортом держави-агресора Росії триває".

Що передувало: 24 вересня російська влада повідомила, що безпілотники атакували місто Новоросійськ у Краснодарському краї, де розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі.

За даними агенції Bloomberg, російські нафтові порти на Чорному морі призупинили завантаження танкерів.