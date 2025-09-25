Порты в Новороссийске и Туапсе атаковали ударные морские дроны ГУР – источник

Российские порты в Новороссийске и Туапсе 24 сентября атаковали ударные морские дроны Главного управления разведки МОУ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в украинской разведке

Детали: Отмечается, что в результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска.

По словам источника, там россияне загружали нефтью свои танкеры – в том числе и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти в сумме способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.

Также морские дроны ГУР взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.

Хаотичный и неточный огонь российских военных привел к разрушению жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи, где была объявлена экстренная эвакуация с пляжей.

Прямая речь: "Борьба с теневым нефтяным экспортом государства-агрессора России продолжается".

Что предшествовало: 24 сентября российские власти сообщили, что беспилотники атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае, где расположена одна из военно-морских баз РФ в Черном море.

По данным агентства Bloomberg, российские нефтяные порты на Черном море приостановили загрузку танкеров.