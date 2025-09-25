Ситуація у Куп’янську – критична: заходять ДРГ, ворог поливає місто вогнем – очільник МВА

У Куп’янську Харківської області триває контрдиверсійна операція, водночас російські окупаційні війська обстрілюють місто з усього наявного озброєння.

Джерело: начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в ефірі національного телемарафону, цитує hromadske

Пряма мова: "Ситуація критична. Окрім ДРГ, які просочилися або просочуються місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста та території громади. Близькість фронту дозволяє бити всім: танками, мінометами, артилерією, РСЗВ. КАБи щодня скидають на територію Куп’янської громади. FPV-дрони на оптоволокні, які не підлягають РЕБ, фактично чатують звичайних людей, авто. На підступах до міста, всередині міста всі логістичні шляхи контролюються, на жаль, дронами ворога".

Реклама:

Деталі: У місті нині повністю відсутня інфраструктура: немає енерго-, водо-, газопостачання, мобільного зв’язку, соціальних послуг. Попри це сотні людей досі не евакуювалися: станом на 25 вересня відомо про 680 цивільних на правобережжі міста Куп’янськ які відмовляються евакуюватися, та 1660 – на території громади, повідомив Беседін.

Місцева влада наголошує, що вже не має змоги завезти гуманітарну допомогу чи будівельні матеріали, тож закликає до евакуації. Окрім тяжких умов проживання, присутність цивільних також заважає Силам оборони працювати повною мірою.

Він розповів, що щодня вдається вивозити невелику кількість людей. Цього місяця евакуювали понад 200 цивільних. Для евакуації працює цілодобова лінія – 0 800 33 92 91.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Вся підтримка буде надана у Харкові, у більш безпечному місті. Всі умови створені — і безплатні місця компактного проживання, виплати міжнародних фондів – 10,5 тисяч гривень кожному, хто евакуюється; центр підтримки куп’янчан, медичний центр. Весь спектр буде наданий. Нам треба триматися разом, поки не зможемо повернутися у Куп’янську громаду".