Ситуация в Купянске – критическая: заходят ДРГ, враг поливает город огнем – глава ГВА

В Купянске Харьковской области продолжается контрдиверсионная операция, в то же время российские оккупационные войска обстреливают город из всего имеющегося вооружения.

Источник: начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона, цитирует hromadske

Прямая речь: "Ситуация критическая. Кроме ДРГ, которые просочились или просачиваются в город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города и территории общины. Близость фронта позволяет бить всем: танками, минометами, артиллерией, РСЗО. КАБы ежедневно сбрасывают на территорию Купянской общины. FPV-дроны на оптоволокне, которые стойки к РЭБ, фактически выслеживают обычных людей, автомобили. На подступах к городу, внутри города все логистические пути контролируются, к сожалению, дронами врага".

Детали: В городе сейчас полностью отсутствует инфраструктура: нет энерго-, водо-, газоснабжения, мобильной связи, социальных услуг. Несмотря на это, сотни людей до сих пор не эвакуированы: по состоянию на 25 сентября известно о 680 гражданских на правобережье города Купянск, которые отказываются эвакуироваться, и 1660 – на территории общины, сообщил Беседин.

Местные власти отмечают, что уже не имеют возможности завезти гуманитарную помощь или строительные материалы, поэтому призывают к эвакуации. Помимо тяжелых условий проживания, присутствие гражданских также мешает Силам обороны работать в полную силу.

Он рассказал, что ежедневно удается вывозить небольшое количество людей. В этом месяце эвакуировали более 200 гражданских. Для эвакуации работает круглосуточная линия – 0 800 33 92 91.

Прямая речь: "Вся поддержка будет оказана в Харькове, в более безопасном городе. Все условия созданы – и бесплатные места компактного проживания, выплаты международных фондов – 10,5 тысяч гривен каждому, кто эвакуируется; центр поддержки купянчан, медицинский центр. Весь спектр будет предоставлен. Нам нужно держаться вместе, пока не сможем вернуться в Купянскую общину".