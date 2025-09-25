Усі розділи
На Донеччині через російські атаки загинули 5 людей, 17 постраждали

Анастасія ПроцЧетвер, 25 вересня 2025, 13:57
На Донеччині через російські атаки загинули 5 людей, 17 постраждали
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Упродовж 24 вересня російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Загинули п’ятеро людей, ще 17 отримали поранення.

Джерело: поліція Донецької області

Деталі: За даними слідства, протягом доби поліція зафіксувала 2 325 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем опинилися Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка та села Надеждівка і Сергіївка.

фото: національна поліція України

По Костянтинівці росіяни били авіабомбами "КАБ-1000" і "КАБ-250". Там загинули четверо людей, ще одинадцять отримали поранення. Руйнувань зазнали десятки приватних і багатоквартирних будинків, заклад освіти, комунальне підприємство й кілька цивільних авто.

 
фото: національна поліція України

У селищі Олексієво-Дружківка два удари FPV-дронів забрали життя місцевого жителя. У самій Дружківці внаслідок влучання дрона поранено ще одну людину, а вже після опівночі обстріли повторилися – зруйновано приватний будинок.

У Слов’янську ворог скинув авіабомбу "КАБ-250" – постраждала людина, зруйновано понад десяток будинків. У Сергіївці два дрони вдарили по автобусу, поранивши чотирьох цивільних. Краматорськ атакували безпілотниками різних типів, там пошкоджено житло і транспорт. По Добропіллю росіяни вдарили двома "КАБ-250", знищивши будинки й частину лікарні.

Загалом унаслідок атак зруйновано або пошкоджено 95 цивільних об’єктів, серед них 80 житлових будинків. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Донецька областьобстрілжертви
