В Донецкой области из-за российских атак погибли 5 человек, 17 пострадали

В течение 24 сентября российские войска обстреляли 10 населённых пунктов Донецкой области. Погибли пятеро человек, еще 17 получили ранения.

Источник: полиция Донецкой области

Детали: По данным следствия, за сутки полиция зафиксировала 2 325 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Под огнём оказались Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, посёлок Алексеево-Дружковка и сёла Надеждовка и Сергеевка.

По Константиновке россияне били авиабомбами "КАБ-1000" и "КАБ-250". Там погибли четверо человек, ещё одиннадцать были ранены. Разрушены десятки частных и многоквартирных домов, учебное заведение, коммунальное предприятие и несколько гражданских автомобилей.

В поселке Алексеево-Дружковка два удара FPV-дронов унесли жизнь местного жителя. В самой Дружковке в результате попадания дрона пострадал ещё один человек, а уже после полуночи обстрелы повторились – разрушен частный дом.

В Славянске враг сбросил авиабомбу "КАБ-250" – пострадал человек, повреждено более десятка домов. В Сергеевке два дрона ударили по автобусу, ранив четырёх мирных жителей. Краматорск атаковали беспилотниками разных типов, там повреждено жильё и транспорт. По Доброполью россияне нанесли удары двумя "КАБ-250", уничтожив дома и часть больницы.

Всего в результате атак разрушено или повреждено 95 гражданских объектов, среди них 80 жилых домов. Правоохранители открыли уголовные производства по статье о военных преступлениях.