Туск розкрив, що стоїть за словами Трампа про шанси України на повернення територій

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 вересня 2025, 14:16
Туск розкрив, що стоїть за словами Трампа про шанси України на повернення територій
Дональд Туск, фото: getty images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уважніше прочитати між рядками заяву президента США про те, що Україна має шанси повернути свої окуповані території, вказавши, що багато хто не побачив неприємної правди.

Джерело: Туск у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Туска: "Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США, та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії".

Передісторія:

  • 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
  • Президент Франції Емманюель Макрон назвав цю заяву як позитивним сигналом і свідченням "нового бачення" Трампа щодо України.
  • За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли цей допис президента США. 
  • Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль після того заявив, що Європа повинна "дорослішати" і посилити підтримку України.

Читайте також на цю темуТрамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США

ТрампУкраїнаросійсько-українська війна
