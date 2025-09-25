Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк заявление президента США о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории, указав, что многие не увидели неприятной правды.
Источник: Туск в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь Туска: "Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии".
Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025
Предыстория:
- 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.
- По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли этот пост президента США.
- Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль после этого заявил, что Европа должна "взрослеть" и усилить поддержку Украины.
