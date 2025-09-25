Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 25 сентября 2025, 14:16
Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий
Дональд Туск, фото: getty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк заявление президента США о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории, указав, что многие не увидели неприятной правды.

Источник: Туск в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Туска: "Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии".

Реклама:

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.
  • По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли этот пост президента США.
  • Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль после этого заявил, что Европа должна "взрослеть" и усилить поддержку Украины.

Читайте также на эту темуТрамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия смена риторики президента США

ТрампУкраинароссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Трамп
Зеленский попросил у Трампа оружие, которое усадит Путина за стол переговоров
Президент Словении прокомментировала изменение позиции Трампа относительно войны РФ против Украины
WSJ узнало, почему Трамп изменил риторику в отношении Украины
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: