Росіяни атакували скутер з цивільними на Херсонщині: загинули двоє чоловіків

Олександр ШумілінЧетвер, 25 вересня 2025, 15:43
Фото ілюстративне

Росіяни атакували FPV-дроном скутер з цивільними у Херсонській області, в результаті чого загинули двоє чоловіків.

Джерело: повідомлення Херсонської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 25 вересня 2025 року орієнтовно о 05:00 ранку окупанти спрямували FPV-дрон на скутер, що рухався неподалік села Львове.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 68-ми та 45-ти років, які їхали трасою на цьому транспорті".

Деталі: Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Херсонська область
