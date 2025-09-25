Россияне атаковали скутер с гражданскими в Херсонской области: погибли два мужчины
Четверг, 25 сентября 2025, 15:43
Россияне атаковали FPV-дроном скутер с гражданскими в Херсонской области, в результате чего погибли два мужчины.
Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры
Дословно: "По данным следствия, 25 сентября 2025 года ориентировочно в 05:00 утра оккупанты направили FPV-дрон на скутер, который двигался недалеко от села Львове.
Реклама:
В результате атаки погибли двое мужчин 68 и 45 лет, которые ехали по трассе на этом транспорте".
Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).