Россияне атаковали скутер с гражданскими в Херсонской области: погибли два мужчины

Россияне атаковали FPV-дроном скутер с гражданскими в Херсонской области, в результате чего погибли два мужчины.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 25 сентября 2025 года ориентировочно в 05:00 утра оккупанты направили FPV-дрон на скутер, который двигался недалеко от села Львове.

В результате атаки погибли двое мужчин 68 и 45 лет, которые ехали по трассе на этом транспорте".

Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).