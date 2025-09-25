Усі розділи
Серед держінституцій українці найбільше довіряють Нацгвардії, а найменше судам – опитування

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 вересня 2025, 16:39
Серед держінституцій українці найбільше довіряють Нацгвардії, а найменше судам – опитування
бійці бригади НГУ "Рубіж". ілюстративне фото НГУ

Серед державних безпекових і правозахисних інституцій українці найбільше довіряють Нацгвардії та СБУ, найменше – судовій системі та Офісу генпрокурора.

Джерело: щорічне всеукраїнське опитування соціологічної групи Рейтинг і консультативної місії Європейського Союзу, проведене 31 липня-5 серпня

Деталі: Згідно з результатами опитування, серед державних безпекових і правозахисних інституцій найвищий рівень довіри мають Національна гвардія України (84%) та Служба безпеки України (78%).

Державна прикордонна служба (62%), Центр протидії дезінформації (55%) і Національна поліція (48%) також мають значний рівень довіри.

 
Найменшою довірою користуються Державна митна служба (60% недовіри), Офіс генерального прокурора (66%) та українські суди (73%).

 
Молоді українці (18–29 років) виявляють особливо високу довіру до силових структур, що є відображенням їхнього безпосереднього досвіду війни та важливої ролі, яку ці інституції відіграють у захисті життя та громад, зазначають соціологи.

Цей показник також підкреслює, що реформи визнаються молодим поколінням, вселяючи оптимізм щодо того, що майбутні лідери України бачать цінність у побудові стійких, орієнтованих на ЄС державних інституцій навіть в умовах війни, йдеться релізі.

Додатково: З 31 липня по 5 серпня 2025 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старше.

Опитування проводилось в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95).

соціологіяНацгвардіясуд
