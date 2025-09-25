Среди госинститутов украинцы больше всего доверяют Нацгвардии, а меньше всего судам – опрос

Среди государственных институтов безопасности и правозащитных организаций украинцы больше всего доверяют Нацгвардии и СБУ, меньше всего – судебной системе и Офису генпрокурора.

Источник: ежегодный всеукраинский опрос социологической группы Рейтинг и консультативной миссии Европейского Союза, проведенный 31 июля-5 августа

Детали: Согласно результатам опроса, среди государственных институтов безопасности и правозащитных организаций наибольшим доверием пользуются Национальная гвардия Украины (84%) и Служба безопасности Украины (78%).

Государственная пограничная служба (62%), Центр противодействия дезинформации (55%) и Национальная полиция (48%) также имеют значительный уровень доверия.

Наименьшим доверием пользуются Государственная таможенная служба (60% недоверия), Офис генерального прокурора (66%) и украинские суды (73%).

Молодые украинцы (18–29 лет) проявляют особенно высокое доверие к силовым структурам, что является отражением их непосредственного опыта войны и важной роли, которую эти институты играют в защите жизни и общин, отмечают социологи.

Этот показатель также подчеркивает, что реформы признаются молодым поколением, вселяя оптимизм в том, что будущие лидеры Украины видят ценность в построении устойчивых, ориентированных на ЕС государственных институтов даже в условиях войны, говорится в релизе.

Дополнительно: С 31 июля по 5 августа 2025 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины

Репрезентативность: выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95).