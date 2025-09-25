Кожен другий українець вважає основним джерелом інформації Telegram – опитування

За результатами опитування, для 51% українців основним джерелом інформації є канали у Telegram, далі 25% – довіряють трансляціям та сюжетам блогерів на YouTube.

Джерело: результати опитування Rating Group

Дослівно: "51% українців продовжують покладатися на Telegram як на основне джерело інформації, при цьому YouTube (25%) та особисті соціальні мережі (22%) також відіграють значну роль.

Реклама:

Джерелами дезінформації найчастіше вважаються Facebook й Instagram (58%), за ними йдуть месенджери (45%).

Незалежні журналісти та Центр протидії дезінформації (ЦПД) залишаються найбільш авторитетними суб’єктами у викритті фейкових новин".

Деталі: Популярність каналів в Telegram зросла з 47% у 2024 році до 51% у цьому році.

РЕКЛАМА:

Серед інших джерел інформації респонденти найчастіше називали YouTube (25%), розповіді знайомих, друзів, родичів або колег (22%) та ТВ-марафон, об’єднане мовлення українських телеканалів (21%). Інші джерела згадали менше ніж 20% опитаних.

Фейкові новини та дезінформація, на думку респондентів, найбільш поширені у соціальних мережах (Facebook, Instagram) (58%), каналах у месенджерах (45%), на телебаченні (27%) та в інтернет-ЗМІ (21%). Особисте спілкування з друзями, родиною чи колегами як канал поширення фейків відзначили 15%, радіо 5%, газети та журнали – 5%.

Порівняно з 2024 роком зросли оцінки соціальних мереж (з 53% до 58%) і каналів у месенджерах (з 35% до 45%) як каналів поширення дезінформації, тоді як показник телебачення знизився (з 32% до 27%).

84% респондентів у цілому стурбовані впливом та поширенням дезінформації й "фейкових новин" серед населення України, 16% – не стурбовані.

У спростуванні дезінформації або фейкових новин респонденти найбільше довіряють незалежним журналістам (44%), Центру протидії дезінформації (42%), Офісу президента (26%) та міжнародним організаціям (21%). Далі йдуть організації громадянського суспільства (14%), центр стратегічних комунікацій (11%), правоохоронні органи (9%) та лідери думок/інфлюенсери (9%).

Серед мереж та додатків, де респонденти підписані на публічні канали для отримання новин та інформації про події, 62% назвали Telegram, 32% – YouTube, 22% – Facebook. Менш популярними є Viber (18%), Instagram (16%) та TikTok (14%). В інших мережах або додатках на публічні канали підписані менше ніж 10% респондентів.

Соціологи повідомили, що результати опитування 2025 року висвітлюють "обнадійливі тенденції в громадській довірі до інституцій сектору цивільної безпеки, а також окреслюють чіткі виклики в сферах, що мають вирішальне значення для реформ та європейської інтеграції".

З 2015 року консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні ініціює проведення цього опитування.

Дослідження проводилося з 31 липня по 5 серпня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

Було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності не більше 2,2%.