Каждый второй украинец считает основным источником информации Telegram – опрос

Алена МазуренкоЧетверг, 25 сентября 2025, 16:45
Каждый второй украинец считает основным источником информации Telegram – опрос
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса, для 51% украинцев основным источником информации являются каналы в Telegram, далее 25% доверяют трансляциям и сюжетам блогеров на YouTube.

Источник: результаты опроса Rating Group

Дословно: "51% украинцев продолжают полагаться на Telegram как на основной источник информации, при этом YouTube (25%) и личные социальные сети (22%) также играют значительную роль.

Источникими дезинформации чаще всего считаются Facebook и Instagram (58%), за ними следуют мессенджеры (45%).

Независимые журналисты и Центр противодействия дезинформации (ЦПД) остаются наиболее авторитетными субъектами в разоблачении фейковых новостей".

Детали: Популярность каналов в Telegram выросла с 47% в 2024 году до 51% в этом году.

Среди других источников информации респонденты чаще всего называли YouTube (25%), рассказы знакомых, друзей, родственников или коллег (22%) и ТВ-марафон, объединенное вещание украинских телеканалов (21%). Другие источники упомянули менее 20% опрошенных.

Фейковые новости и дезинформация, по мнению респондентов, наиболее распространены в социальных сетях (Facebook, Instagram) (58%), каналах в мессенджерах (45%), на телевидении (27%) и в интернет-СМИ (21%). Личное общение с друзьями, семьей или коллегами как канал распространения фейков отметили 15%, радио 5%, газеты и журналы – 5%.

По сравнению с 2024 годом выросли оценки социальных сетей (с 53% до 58%) и каналов в мессенджерах (с 35% до 45%) как каналов распространения дезинформации, тогда как показатель телевидения снизился (с 32% до 27%).

84% респондентов в целом обеспокоены влиянием и распространением дезинформации и "фейковых новостей" среди населения Украины, 16% – не обеспокоены.

В опровержении дезинформации или фейковых новостей респонденты больше всего доверяют независимым журналистам (44%), Центру противодействия дезинформации (42%), Офису президента (26%) и международным организациям (21%). Далее следуют организации гражданского общества (14%), центр стратегических коммуникаций (11%), правоохранительные органы (9%) и лидеры мнений/инфлюенсеры (9%).

Среди сетей и приложений, где респонденты подписаны на публичные каналы для получения новостей и информации о событиях, 62% назвали Telegram, 32% – YouTube, 22% – Facebook. Менее популярны Viber (18%), Instagram (16%) и TikTok (14%). В других сетях или приложениях на публичные каналы подписаны менее 10% респондентов.

 

Социологи сообщили, что результаты опроса 2025 года освещают "обнадеживающие тенденции в общественном доверии к институтам сектора гражданской безопасности, а также определяют четкие вызовы в сферах, имеющих решающее значение для реформ и европейской интеграции".

С 2015 года консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) в Украине инициирует проведение этого опроса.

Исследование проводилось с 31 июля по 5 августа среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

Было опрошено 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности не более 2,2%.

опроссоциологиясоцсети
