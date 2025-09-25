Усі розділи
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 25 вересня 2025, 17:08
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
фото ілюстративне, Винищувачі F-22

В ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски напередодні, 24 вересня, виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких була піднята авіація США.

Джерело: Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), "Європейська правда"

Деталі: Як повідомили в NORAD, напередодні там виявили та відстежили два російські літаки Ту-95 і два літаки Су-35, що діяли в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски.

"NORAD відреагувало, направивши літак E-3, чотири літаки F-16 і чотири літаки-заправники KC-135 для ідентифікації та перехоплення", – йдеться в повідомленні.

У командуванні сказали, що російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір США або Канади.

"Така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.

Російські літаки вторглися в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Аляски приблизно через місяць після дуже схожого інциденту, під час якого США також підняли винищувачі для перехоплення.

Нагадаємо, минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.

