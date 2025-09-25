Все разделы
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 25 сентября 2025, 17:08
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
фото иллюстративное, Истребители F-22

В идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски накануне, 24 сентября, обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых была поднята авиация США.

Источник: Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), "Европейская правда"

Детали: Как сообщили в NORAD, накануне там обнаружили и отследили два российских самолета Ту-95 и два самолета Су-35, действовавшие в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.

"NORAD отреагировало, направив самолет E-3, четыре самолета F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135 для идентификации и перехвата", – говорится в сообщении.

В командовании сказали, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Такая деятельность России в идентификационной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

Российские самолеты вторглись в идентификационную зону противовоздушной обороны Аляски примерно через месяц после очень похожего инцидента, во время которого США также подняли истребители для перехвата.

Напомним, на прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.

