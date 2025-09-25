ВАКС визначив заставу для столичної судді, яку підозрюють у збагаченні на 16 мільйонів

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5 мільйонів гривень до судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 млн та недостовірному декларуванні.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Деталі: Повідомляється, що 25 вересня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн грн.

Також суд поклав на підозрювану відповідні процесуальні обовʼязки, зокрема прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу і повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи.

Що передувало: Антикорупційні органи повідомили, що викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

У повідомленні структур не було імені фігурантки, але за даними джерел УП, йдеться про суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну.

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи.