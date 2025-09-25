Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВАКС определил залог для столичной судьи, которую подозревают в обогащении на 16 миллионов

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 17:42
ВАКС определил залог для столичной судьи, которую подозревают в обогащении на 16 миллионов
судья Людмила Кропивная. скриншот из видео «Еспрессо»

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной, которую подозревают в незаконном обогащении на сумму более 16 млн и недостоверном декларировании.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Детали: Сообщается, что 25 сентября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Реклама:

Также суд возложил на подозреваемую соответствующие процессуальные обязанности, в частности, являться к следователю, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Что предшествовало: Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили столичную судью в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В сообщении структур не было имени фигурантки, но по данным источников УП, речь идет о судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

РЕКЛАМА:

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом в Киевской области), стоимость которых на более чем 16 млн грн превышала ее законные доходы.

судАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
суд
Среди госинститутов украинцы больше всего доверяют Нацгвардии, а меньше всего судам – опрос
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
"Они позорят наше село", или Как травят судей по советским методичкам?
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: