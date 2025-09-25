ВАКС определил залог для столичной судьи, которую подозревают в обогащении на 16 миллионов

Суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной, которую подозревают в незаконном обогащении на сумму более 16 млн и недостоверном декларировании.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Детали: Сообщается, что 25 сентября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Также суд возложил на подозреваемую соответствующие процессуальные обязанности, в частности, являться к следователю, прокурору и суду по первому вызову; не отлучаться за пределы г. Киева и Киевской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и работы.

Что предшествовало: Антикоррупционные органы сообщили, что разоблачили столичную судью в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В сообщении структур не было имени фигурантки, но по данным источников УП, речь идет о судье Северного апелляционного хозяйственного суда Людмиле Кропивной.

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом в Киевской области), стоимость которых на более чем 16 млн грн превышала ее законные доходы.