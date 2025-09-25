Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Польський президент Кароль Навроцький сказав, що йому не сподобалось, як український візаві Володимир Зеленський прокоментував збиття російських дронів над Польщею.
Джерело: "Європейська правда", Навроцький в інтервʼю порталу Fakt
Деталі: Навроцький прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни і не готова до масових нальотів безпілотників.
"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. – ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", – сказав український президент.
Навроцький сказав, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що Зеленський мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.
На його думку, президент України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".
"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", – додав Навроцький.
Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.
18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
