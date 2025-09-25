Усі розділи
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 25 вересня 2025, 18:29
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Кароль Навроцький. Ілюстративне фото: Getty Images

Польський президент Кароль Навроцький сказав, що йому не сподобалось, як український візаві Володимир Зеленський прокоментував збиття російських дронів над Польщею.

Джерело: "Європейська правда", Навроцький в інтервʼю порталу Fakt

Деталі: Навроцький прокоментував слова Зеленського в останньому інтервʼю Sky News, де той говорив, що Польща не перебуває у стані війни і не готова до масових нальотів безпілотників.

"Але навіть якщо порівняти: 810 (атакували Україну. – ред.), а ми збили понад 700, а в них було, здається, 19 дронів і збили чотири. У них не було ракет чи балістики. І, звичайно, вони не зможуть врятувати людей, якщо відбудеться масований напад", – сказав український президент.

Навроцький сказав, що йому "не сподобалися ці слова президента Зеленського", хоча він і розуміє, що Зеленський мав на увазі досвід, який здобула Україна кров'ю своїх солдатів і цивільних.

На його думку, президент України мав на увазі необхідність Польщі мати більш ефективні засоби протидії дронам, "хоча визнаю, що він міг би висловити це інакше".

"Розвиток антидронних військ і загалом збройних сил України можливий завдяки великій солідарності європейських країн і країн поза межами Європейського Союзу, підтримці, яку ми надаємо Україні. Ця заява могла бути висловлена в більш дипломатичному тоні", – додав Навроцький.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Читайте також: Дрони, що "розбудили" Польщу: чи вдалося РФ розсварити Україну із союзниками

ПольщапрезидентбезпілотникиРосія
