Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 25 сентября 2025, 18:29
Кароль Навроцкий. Иллюстративное фото: Getty Images

Польский президент Кароль Навроцкий сказал, что ему не понравилось, как украинский визави Владимир Зеленский прокомментировал сбивание российских дронов над Польшей.

Источник: "Европейская правда", Навроцкий в интервью порталу Fakt

Детали: Навроцкий прокомментировал слова Зеленского в последнем интервью Sky News, где тот говорил, что Польша не находится в состоянии войны и не готова к массовым налетам беспилотников.

"Но даже если сравнить: 810 (атаковали Украину. – ред.), а мы сбили более 700, а у них было, кажется, 19 дронов и сбили четыре. У них не было ракет или баллистики. И, конечно, они не смогут спасти людей, если произойдет массированное нападение", – сказал украинский президент.

Навроцкий сказал, что ему "не понравились эти слова президента Зеленского", хотя он и понимает, что Зеленский имел в виду опыт, который приобрела Украина кровью своих солдат и гражданских.

По его мнению, президент Украины имел в виду необходимость Польши иметь более эффективные средства противодействия дронам, "хотя признаю, что он мог бы выразить это иначе".

"Развитие антидронных войск и в целом вооруженных сил Украины возможно благодаря большой солидарности европейских стран и стран за пределами Европейского Союза, поддержке, которую мы оказываем Украине. Это заявление могло быть высказано в более дипломатичном тоне", – добавил Навроцкий.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Читайте также: Дроны, которые "разбудили" Польшу: удалось ли РФ рассорить Украину с союзниками

ПольшапрезидентбеспилотникиРосcия
