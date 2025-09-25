Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
Четвер, 25 вересня 2025, 19:49
У ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ураження трьом газорозподільчим станціям на тимчасово-окупованій території Луганської області.
Джерело: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді
Деталі: Ідеться про ГРС "Щастя", ГРС "Северодонецьк" та ГРС "Новопсков".
Пряма мова: "Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем".
Деталі: "ГРС "Щастя" є основним джерелом газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.
ГРС "Северодонецьк" – критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Северодонецький "Азот".
Крім цього Мадяр натякнув на відповідні події у Краснодарському краї РФ.