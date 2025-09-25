Усі розділи
Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 вересня 2025, 19:49
Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
Фото - Мадяр

У ніч проти 25 вересня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ураження трьом газорозподільчим станціям на тимчасово-окупованій території Луганської області.

Джерело: командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

Деталі: Ідеться про ГРС "Щастя", ГРС "Северодонецьк" та ГРС "Новопсков".

Пряма мова: "Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем".

 
фото опубліковане бровді
 
фото опубліковане бровді

Деталі: "ГРС "Щастя" є основним джерелом газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

ГРС "Северодонецьк" – критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Северодонецький "Азот".

Крім цього Мадяр натякнув на відповідні події у Краснодарському краї РФ.

