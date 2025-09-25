Силы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области

В ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по трем газораспределительным станциям на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Детали: Речь идет о ГРС "Счастье", ГРС "Северодонецк" и ГРС "Новопсков".

Реклама:

Прямая речь: "Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил беспилотных систем".

фото опубликованное бровди

фото опубликованное бровди

Детали: "ГРС "Счастье" является основным источником газа для Луганской ТЭС. Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле.

ГРС "Северодонецк" – критически важное для химической промышленности, снабжение газом Северодонецкого "Азота".

РЕКЛАМА:

Кроме этого Мадяр намекнул на соответствующие события в Краснодарском крае РФ.