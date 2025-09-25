Все разделы
Силы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 19:49
Силы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
Фото - Мадяр

В ночь на 25 сентября подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по трем газораспределительным станциям на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Детали: Речь идет о ГРС "Счастье", ГРС "Северодонецк" и ГРС "Новопсков".

Прямая речь: "Вояж в ночь на 25 сентября 2025 года совершили Птицы 14 полка Сил беспилотных систем".

 
фото опубликованное бровди
 
фото опубликованное бровди

Детали: "ГРС "Счастье" является основным источником газа для Луганской ТЭС. Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле.

ГРС "Северодонецк" – критически важное для химической промышленности, снабжение газом Северодонецкого "Азота".

Кроме этого Мадяр намекнул на соответствующие события в Краснодарском крае РФ.

Луганская областьоккупациягаз
