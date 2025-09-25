Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленська у США зустрілась із Меланією Трамп

Альона Мазуренко Четвер, 25 вересня 2025, 20:05
Зеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
Олена Зеленська і Меланія Трамп, фото із Facebook першої леді України

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася із першою леді США Меланією Трамп і подякувала їй за увагу до питання українських дітей, які російські окупанти викрали з України. 

Джерело: Зеленська у Telegram

Дослівно Зеленська: "Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства.

Реклама:

Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей.

Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі...

Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім".

РЕКЛАМА:
 

Деталі: Перша леді України зазначила, що вірить в дієвість м’якої сили: "У людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще".

Вона впевнена, що спільними зусиллями вони зможуть допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

СШАУкраїнадітиокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави
Усі новини...
США
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
Білий дім доручив готуватися до можливої зупинки роботи уряду
Останні новини
02:57
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
23:26
Садурська встановила рекорд України з фрідайвингу і вдруге стала чемпіонкою світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: