Зеленська у США зустрілась із Меланією Трамп

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася із першою леді США Меланією Трамп і подякувала їй за увагу до питання українських дітей, які російські окупанти викрали з України.

Джерело: Зеленська у Telegram

Дослівно Зеленська: "Зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства.

Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо – за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист – заклик до Путіна про мир для дітей.

Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі...

Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім".

Деталі: Перша леді України зазначила, що вірить в дієвість м’якої сили: "У людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще".

Вона впевнена, що спільними зусиллями вони зможуть допомогти всім дітям, які потребують допомоги.