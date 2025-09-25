Зеленская в США встретилась с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп и поблагодарила ее за внимание к вопросу украинских детей, которых российские оккупанты похитили из Украины.

Источник: Зеленская в Telegram

Дословно Зеленская: "Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства.

Реклама:

Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно – за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо – призыв к Путину о мире для детей.

Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире...

Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире – наших детей. Ведь сегодня их защита – не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим".

РЕКЛАМА:

Детали: Первая леди Украины отметила, что верит в действенность мягкой силы: "В человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему".

Она уверена, что совместными усилиями они смогут помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.