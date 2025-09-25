Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленская в США встретилась с Меланией Трамп

Алена МазуренкоЧетверг, 25 сентября 2025, 20:05
Зеленская в США встретилась с Меланией Трамп
Елена Зеленская и Мелания Трамп,фото с Facebook первой леди Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп и поблагодарила ее за внимание к вопросу украинских детей, которых российские оккупанты похитили из Украины.

Источник: Зеленская в Telegram

Дословно Зеленская: "Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства.

Реклама:

Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно – за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо – призыв к Путину о мире для детей.

Очень ценю, что ее сердце открыто к этой теме, как и к теме благополучия детей во всем мире...

Искренне благодарна Мелании Трамп за сегодняшнюю встречу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество для защиты самого дорогого в мире – наших детей. Ведь сегодня их защита – не просто общее дело, а общая ответственность перед нашим будущим".

РЕКЛАМА:
 

Детали: Первая леди Украины отметила, что верит в действенность мягкой силы: "В человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему".

Она уверена, что совместными усилиями они смогут помочь всем детям, которые нуждаются в помощи.

СШАУкраинадетиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
США
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
Белый дом поручил готовиться к возможной остановке работы правительства
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: