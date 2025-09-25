Росія масовано атакувала Суми протягом дня: рятувальники ліквідували пожежі
Четвер, 25 вересня 2025, 20:50
Російська армія 25 вересня масовано атакувала Суми безпілотниками: зафіксували влучання в різних частинах міста.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Продовж дня ворожі безпілотники завдали удари по різних частинах обласного центру. Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору.
Реклама:
Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння".
Деталі: Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація щодо травмованих уточнюється.