Росія масовано атакувала Суми протягом дня: рятувальники ліквідували пожежі

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 вересня 2025, 20:50
Росія масовано атакувала Суми протягом дня: рятувальники ліквідували пожежі
фото - дснс сумщини

Російська армія 25 вересня масовано атакувала Суми безпілотниками: зафіксували влучання в різних частинах міста.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Продовж дня ворожі безпілотники завдали удари по різних частинах обласного центру. Влучання зафіксовані на території приватного, комунального підприємства та житлового сектору.

Попри загрозу повторних атак, рятувальникам вдалося ліквідувати всі осередки горіння".

 
фото - дснс сумщини
 
фото - дснс сумщини
 
фото - дснс сумщини

Деталі: Співробітники ДСНС надали громадянам всю необхідну допомогу. Інформація щодо травмованих уточнюється.

Сумипожежа
