Россия массированно атаковала Сумы в течение дня: спасатели ликвидировали пожары
Четверг, 25 сентября 2025, 20:50
Российская армия 25 сентября массированно атаковала Сумы беспилотниками: зафиксировали попадания в разных частях города.
Источник: ГСЧС
Дословно: "В течение дня вражеские беспилотники нанесли удары по разным частям областного центра. Попадания зафиксированы на территории частного, коммунального предприятия и жилого сектора.
Несмотря на угрозу повторных атак, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения".
Детали: Сотрудники ГСЧС оказали гражданам всю необходимую помощь. Информация о травмированных уточняется.