Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия массированно атаковала Сумы в течение дня: спасатели ликвидировали пожары

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 20:50
Россия массированно атаковала Сумы в течение дня: спасатели ликвидировали пожары
фото - гсчс сумской области

Российская армия 25 сентября массированно атаковала Сумы беспилотниками: зафиксировали попадания в разных частях города.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В течение дня вражеские беспилотники нанесли удары по разным частям областного центра. Попадания зафиксированы на территории частного, коммунального предприятия и жилого сектора.

Реклама:

Несмотря на угрозу повторных атак, спасателям удалось ликвидировать все очаги горения".

 
фото - гсчс сумской области
 
фото - гсчс сумской области
 
фото - гсчс сумской области

Детали: Сотрудники ГСЧС оказали гражданам всю необходимую помощь. Информация о травмированных уточняется.

Сумыпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Сумы
Сумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
Сумы: российская атака вызвала масштабный пожар
В Сумах раздались взрывы – СМИ
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: