Трамп підписав указ, який запускає процес продажу TikTok американським інвесторам

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.

Джерело: трансляція Білого дому

Деталі: Підписання указу відбулося в четвер, 25 вересня 2025 року, і стало ключовим моментом у тривалих переговорах щодо майбутнього TikTok в Сполучених Штатах. Хоча і американські, і китайські офіційні особи заявили про досягнення домовленості щодо основних умов угоди, вона ще потребує схвалення регуляторних органів обох країн.

Трамп висловив упевненість у завершенні угоди, зазначивши, що отримав "зелене світло" від лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час телефонної розмови в п'ятницю.

"Ми мали хорошу розмову. Я розповів йому, що ми робимо, і він сказав, щоб ми продовжували", – заявив Трамп

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який відповідав за переговори щодо угоди, на брифінгу в Овальному кабінеті зазначив, що, попри певний опір з китайського боку, головною метою було зберегти роботу TikTok, забезпечуючи при цьому захист конфіденційності даних американців, як того вимагає закон.

Він наголосив, що угода оцінюється у 14 мільярдів доларів. Він запевнив, що американські інвестори "фактично контролюватимуть алгоритм" застосунка.

За планом, ByteDance збереже не більше 20% частки у компанії, а управління перейде до американського правління. Серед потенційних інвесторів називають Oracle, приватну інвестиційну компанію Silver Lake, генерального директора Dell Майкла Делла та Лаклана Мердока з Fox Corp.

В Білому домі заявили, що Oracle контролюватиме алгоритм додатка, а також відповідатиме за питання збереження даних і конфіденційності.

Угода грунтується на законі, ухваленому минулого року, який зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати 80% активів у США некитайським інвесторам до січня 2025 року. Хоча закон уже набрав чинності, його виконання Трамп неодноразово відкладав. Очікується, що пауза знову буде продовжена, аби завершити оформлення угоди та отримати всі необхідні дозволи.

Разом із тим, у США тривають дискусії щодо того, чи знадобиться користувачам завантажувати окрему "американську версію" TikTok. У США вже виникли побоювання, що новий алгоритм може опинитися під впливом політичних союзників Трампа.

Американський президент, коментуючи ці застереження, запевнив, що всі групи й погляди на платформі будуть представлені справедливо.

"Якби я міг зробити його на 100% MAGA, я б це зробив, але цього не станеться".

Венс також додав, що рішення щодо контенту ухвалюватимуться з бізнесових міркувань та в інтересах користувачів.

Очікується, що фіналізація угоди стане одним із ключових питань для особистої зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Південній Кореї наступного місяця.