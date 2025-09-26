Трамп подписал указ, который запускает процесс продажи TikTok американским инвесторам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс отчуждения активов TikTok в пользу консорциума американских инвесторов.

Источник: трансляция Белого дома

Детали: Подписание указа состоялось в четверг, 25 сентября 2025 года, и стало ключевым моментом в длительных переговорах о будущем TikTok в Соединенных Штатах. Хотя и американские, и китайские официальные лица заявили о достижении договоренности по основным условиям сделки, она еще требует одобрения регулирующих органов обеих стран.

Трамп выразил уверенность в завершении сделки, отметив, что получил "зеленый свет" от лидера Китая Си Цзиньпина во время телефонного разговора в пятницу.

"У нас был хороший разговор. Я рассказал ему, что мы делаем, и он сказал, чтобы мы продолжали", — заявил Трамп

Вице-президент Джей Ди Венс, который отвечал за переговоры по соглашению, на брифинге в Овальном кабинете отметил, что, несмотря на определенное сопротивление со стороны Китая, главной целью было сохранить работу TikTok, обеспечивая при этом защиту конфиденциальности данных американцев, как того требует закон.

Он подчеркнул, что сделка оценивается в 14 миллиардов долларов. Он заверил, что американские инвесторы "фактически будут контролировать алгоритм" приложения.

По плану, ByteDance сохранит не более 20% доли в компании, а управление перейдет к американскому правлению. Среди потенциальных инвесторов называют Oracle, частную инвестиционную компанию Silver Lake, генерального директора Dell Майкла Делла и Лаклана Мердока из Fox Corp.

В Белом доме заявили, что Oracle будет контролировать алгоритм приложения, а также отвечать за вопросы сохранности данных и конфиденциальности.

Сделка основана на законе, принятом в прошлом году, который обязывает китайскую материнскую компанию ByteDance продать 80% активов в США некитайским инвесторам до января 2025 года. Хотя закон уже вступил в силу, его выполнение Трамп неоднократно откладывал. Ожидается, что пауза снова будет продлена, чтобы завершить оформление соглашения и получить все необходимые разрешения.

Вместе с тем, в США продолжаются дискуссии о том, понадобится ли пользователям загружать отдельную "американскую версию" TikTok. В США уже возникли опасения, что новый алгоритм может оказаться под влиянием политических союзников Трампа.

Американский президент, комментируя эти предостережения, заверил, что все группы и взгляды на платформе будут представлены справедливо.

"Если бы я мог сделать его на 100% MAGA, я бы это сделал, но этого не произойдет".

Венс также добавил, что решения по контенту будут приниматься из соображений бизнеса и в интересах пользователей.

Ожидается, что финализация соглашения станет одним из ключевых вопросов для личной встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее в следующем месяце.