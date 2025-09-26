Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває на території країни – негайно її покинути.

Джерело: посольство Польщі в Мінську

Деталі: У заяві наголошується, що рішення ухвалене через зростання напруженості у регіоні, триваючу війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі.

У відомстві попередили, що у "випадку різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачених обставин евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою".

Дослівно: "Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби".

Передісторія:

