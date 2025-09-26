Усі розділи
Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь

Іван Д'яконовП'ятниця, 26 вересня 2025, 01:25
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває на території країни – негайно її покинути. 

Джерело: посольство Польщі в Мінську

Деталі: У заяві наголошується, що рішення ухвалене через зростання напруженості у регіоні, триваючу війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі.

У відомстві попередили, що у "випадку різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачених обставин евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою".

Дослівно: "Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби".

Передісторія:

  • Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський підписав 23 вересня постанову про відновлення прикордонного руху з Білоруссю.
  • З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".
  • речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали за межі РБ, але кордон з Білоруссю залишається предметом пильної уваги Сил оборони.

