Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь
Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїм громадянам утриматися від поїздок до Білорусі, а тих, хто вже перебуває на території країни – негайно її покинути.
Джерело: посольство Польщі в Мінську
Деталі: У заяві наголошується, що рішення ухвалене через зростання напруженості у регіоні, триваючу війну, а також неодноразові свавільні арешти польських громадян у Білорусі.
У відомстві попередили, що у "випадку різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів чи інших непередбачених обставин евакуація може стати значно складнішою або навіть неможливою".
Дослівно: "Міністерство закордонних справ звертається до громадян Польщі, які залишаються в Республіці Білорусь, із закликом негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні та приватні засоби".
Передісторія:
- Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський підписав 23 вересня постанову про відновлення прикордонного руху з Білоруссю.
- З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".
- речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань "Запад-2025" військові РФ виїхали за межі РБ, але кордон з Білоруссю залишається предметом пильної уваги Сил оборони.